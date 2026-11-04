बोधगयेत रंगणार आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक सोहळा

मुंबई, ता. ४ : तथागत गौतम बुद्धांची ज्ञानभूमी असलेल्या बिहारमधील बोधगया येथे पहिल्यांदाच २१वा आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक पठण सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. येत्या २ ते १२ डिसेंबरला महाबोधी महाविहार परिसरात हा महासोहळा रंगणार असून, जगभरातील २७हून अधिक देशांतील सुमारे २५ हजार बौद्ध अनुयायी यात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चॅटिंग कौन्सिलचे सरचिटणीस भन्ते विनय रक्खिता यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी सदस्य अमन कांबळे, डॉ. विजय कदम उपस्थित हाेते. २००६मध्ये सुरू झालेल्या या जागतिक परंपरेचे यजमानपद पहिल्यांदाच भारताला मिळत असल्याने हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोहळ्याच्या उद्घाटनाला बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत उपस्थित राहणार आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, किरण रिजिजू यांच्यासह अनेक मान्यवरही सहभागी होतील. या आयोजनामुळे बौद्ध सर्किट पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक अर्थव्यवस्थेत सुमारे २५ कोटींची उलाढाल अपेक्षित असल्याचे संचालक वांग्मो डिक्सी यांनी सांगितले.
जगभरातील बौद्ध अनुयायी हाेणार सहभागी
या दहा दिवसीय सोहळ्यात म्यानमार, थायलंड, भारत, श्रीलंका, नेपाळ, व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया आणि बांगलादेश यांसह अमेरिका, जपान, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया आणि भूतान अशा २७हून अधिक देशांतील भिक्षू-भिक्षुणी आणि उपासक सहभागी होतील.
मुंबई : भन्ते विनय रक्खिता यांनी आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक सोहळ्याची माहिती दिली.
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