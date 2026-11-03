फटाक्यांच्या विक्रीवरून वाद

अंबरनाथ, ता. ३ (वार्ताहर) : फटाक्यांच्या विक्रीवरून झालेल्या वादाचे पर्यवसान मारहाणीत झाल्याची घटना अंबरनाथ पश्चिमेतील बिमको नाका परिसरात घडली. या वादातून ३० वर्षीय तरुणाला लोखंडी पाइप आणि लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. यामध्ये तरुण गंभीर जखमी झाला असून, सचिन चव्हाण आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोहित चव्हाण (३०, रा. शास्त्रीनगर, अंबरनाथ पश्चिम) यांचा मित्र रोहन याचा आरोपींच्या कार्यालयाबाहेर फटाके विकण्यावरून वाद झाला होता. २ नोव्हेंबरला रात्री साडेदहाच्या सुमारास बिमको मैदान परिसरात हा प्रकार घडला. मित्रासोबत झालेला वाद मिटवण्यासाठी रोहित तेथे गेले असता, आरोपींनी त्यांना आणि त्यांच्या मित्राला शिवीगाळ केली. त्यानंतर रोहित आणि त्यांचे मित्र चिंचपाडा येथील गैबनशहा दर्गा परिसरात गेले. त्यावेळी सचिन आणि त्याचे साथीदार दुचाकीवरून तेथे आले. रोहित यांना पुन्हा बिमको मैदानावर नेले. तेथे पोहोचताच त्यांच्यावर लोखंडी पाइप तसेच लाथाबुक्क्यांनी हल्ला केला. या मारहाणीत त्यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
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