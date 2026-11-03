डोंबिवलीत हत्येचा धक्कादायक उलगडा

मृत मित्र स्वप्नात आल्याने हत्येची कबुली
आरोपी स्वतः पोलिसात हजर; डोंबिवलीतील घटनेत दोघांना अटक
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : पार्टीदरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून मित्रानेच मित्राची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना डोंबिवलीत घडली. प्रभू करकडे याने विशाल कदमला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. यात विशालचा मृत्यू झाला. यानंतर घरमालक संदेश म्हात्रे याच्या मदतीने मृतदेह गोणीत भरून खाडीजवळील निर्जनस्थळी फेकून दिल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, हत्येनंतर २० दिवसांनी मृत मित्र स्वप्नात येऊ लागल्याने मानसिक तणावात आलेल्या प्रभूने स्वतः ठाणे गुन्हे शाखेच्या सेंट्रल युनिटमध्ये हजर होत हत्येची कबुली दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी संदेश म्हात्रेलाही अटक केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विशाल आणि प्रभू हे मित्र होते. दोघेही दारूच्या पार्टीसाठी एकत्र आले असताना त्यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. संतापलेल्या प्रभूने विशालला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. यात विशालचा मृत्यू झाला. हत्या झाल्यानंतर घाबरलेल्या प्रभूने घरमालक संदेशच्या मदतीने विशालचा मृतदेह गोणीत भरला आणि तो खाडीजवळील निर्जनस्थळी फेकून दिला होता. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
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