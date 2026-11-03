‘डीपी वर्ल्ड’चा नेत्रसेवा उपक्रम
मुंबई, ता. ३ : व्यावसायिक चालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासह रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी डीपी वर्ल्डने भारतातील १२ हजार व्यावसायिक चालक आणि वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत नेत्रसेवा कार्यक्रमाचा विस्तार केला आहे. व्हिजनस्प्रिंग फाउंडेशनच्या भागीदारीत हा उपक्रम राबवण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत चालकांची मोफत नेत्रतपासणी करून गरजूंना चष्मे दिले जाणार आहेत. मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू बंदर येथे या विस्तारित उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला. तसेच कोची, दिल्ली आणि कोलकता येथेही नेत्रतपासणी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
गुजरातमध्ये २०२५ मध्ये राबवलेल्या या उपक्रमांतर्गत नऊ हजार व्यावसायिक चालक आणि वाहतूक कर्मचाऱ्यांची नेत्रतपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी पाच हजार २०० हून अधिक जणांना चष्मे देण्यात आले. तपासणी केलेल्या ६१ टक्के चालकांमध्ये दृष्टिदोष आढळला होता. विशेष म्हणजे, चष्मे मिळालेल्यांपैकी ९४ टक्के जण पहिल्यांदाच चष्मा वापरणार होते. विस्तारित उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून डोळ्यांची सर्वंकष तपासणी केली जाणार आहे. दृष्टिदोष असलेल्या चालकांना मोफत चष्मे दिले जातील. तसेच मोतीबिंदू आणि काचबिंदूसारख्या आजारांची लक्षणे आढळल्यास संबंधितांना पुढील उपचारांसाठी सरकारी किंवा धर्मादाय आरोग्य संस्थांकडे पाठवले जाणार आहे. डोळ्यांचे आरोग्य जपणे आणि दृष्टिदोषाची सुरुवातीची लक्षणे ओळखण्याबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
व्यावसायिक चालक हे देशाच्या वाहतूक आणि पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग आहेत, मात्र लांब पल्ल्याच्या प्रवासामुळे त्यांना नियमित नेत्रतपासणी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बंदरे, गोदामे आणि वाहतूक केंद्रांवरच नेत्रसेवा उपलब्ध करून देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. चालकांच्या आरोग्यातील गुंतवणुकीमुळे रस्ते सुरक्षा वाढण्यासह मालवाहतुकीची विश्वासार्हताही बळकट होईल, असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
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