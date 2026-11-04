एन. शिवराज मैदानाच्या दुरवस्थेकडे पालिकेचे दुर्लक्ष

धारावी, ता. ४ (बातमीदार) : संत कक्कय्या मार्गावरील एन. शिवराज मैदानाच्या दुरवस्थेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या जी/उत्तर विभागातील उद्यान विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या परिसराला अवकळा आली असून, स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. नवीन म्युनिसिपल चाळीसमोरील हे हक्काचे मैदान गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय उदासीनतेचा बळी ठरले आहे. यामुळे मैदानातील समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अन्यथा महापालिकेवर धडक देण्याचा इशारा धारावी नागरिक समिती व अन्य संघटनांनी दिला आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या विरोधानंतरही या मैदानात गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करण्यात आला होता. विसर्जनानंतर तलाव हटविण्यात आला; मात्र त्यासाठी खोदलेला खड्डा व्यवस्थित बुजविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मैदानात मातीचा मोठा ढिगारा निर्माण झाला असून, खेळण्यासाठी जागाच राहत नाही. लहान मुले याच ढिगाऱ्यावर खेळत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.
याशिवाय मैदानातील खेळाचे साहित्य तुटलेल्या अवस्थेत आहे. सुरक्षा रक्षक नसल्याने मैदान असुरक्षित बनले आहे. १० हजार लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी रिकामी पडून आहे. वृक्षांना नियमित पाणी दिले जात नाही, तसेच मैदानात अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे.
दिवाळीपूर्वी मैदानातील समस्या सोडवून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अन्यथा धारावीकर महापालिकेवर धडकतील. उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला महापालिका व संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
नागरिक समितीचे प्रशासनाला निवेदन
या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी धारावी नागरिक समितीचे संघटक सचिव दिलीप गाडेकर यांच्यासह अलका साबळे, गिरीराज शेरखाने, गोविंद भोईटे, जयराम सदाफुले, सरिता शेरखाने आणि दत्ता खंदारे यांनी संबंधित लोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
धारावी : एन. शिवराज मैदानाची दुरवस्था झाली आहे.
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