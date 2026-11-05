नियोजन, पारदर्शकतेतून ग्रामीण विकासाला गती द्या

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : गावांच्या विकासासाठी केवळ योजनांची यादी तयार करून चालणार नाही, तर उपलब्ध निधी, संसाधने आणि लोकसहभागाच्या बळावर विकासकामे प्रत्यक्षात उतरवावी लागतील. ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात नियोजन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणत ग्रामीण विकासाला गती द्या, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी दिले. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची यंत्रणा सक्रिय करण्याच्या दृष्टीने मंगळवारी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा पार पडली.
ठाण्यातील टेंभीनाका येथील बी. जे. हायस्कूल सभागृहात झालेल्या कार्यशाळेत यशदाचे उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मार्गदर्शन केले. ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध संसाधनांचा विनियोग करताना केवळ नियमित कामकाजावर समाधान न मानता गावाच्या सर्वांगीण विकासाचा ठोस आराखडा तयार करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अभियान यशस्वी करायचे असेल तर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्यात समन्वयासह लोकसहभागाची मजबूत साखळी निर्माण करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, कार्यशाळेत अभियानाचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले. सिंगापूर आणि डोहाळे ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचे सादरीकरण करण्यात आले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार आणि राज्य समन्वयक श्रीधर कुलकर्णी यांनीही अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन केले. जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकारी, सरपंच आणि ग्रामपंचायत यंत्रणेचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.
जबाबदारीने काम करा!
जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अभियानाकडे गांभीर्याने पाहून उद्दिष्टपूर्तीसाठी कालबद्ध नियोजन करावे, असे आवाहन यादव यांनी केले. सरपंचांपासून ग्रामविकास अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी जबाबदारीने काम करावे. विकासकामांमध्ये समन्वयाचा अभाव किंवा नियोजनातील त्रुटींना थारा न देता गावांच्या प्रगतीला प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
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