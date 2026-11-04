जुईनगर रेल्वे स्थानकाजवळील रस्त्याची दुरवस्था

जुईनगरमध्ये रस्ता धोकादायक
सानपाडा गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळील भाग खड्डेमय
जुईनगर, ता. ४ (बातमीदार) : जुईनगर रेल्वे स्थानकासमोरील नेरूळ एमआयडीसी ते सानपाडा गावाला समांतर जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सानपाडा गावाच्या प्रवेशद्वारापूर्वी सुमारे २० ते २५ फुटांचा रस्ता खराब झाला आहे. या ठिकाणी खड्डे आणि उखडलेल्या पृष्ठभागामुळे वाहनचालकांना कसरत करावी लागत असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे. या मार्गावर दिवस-रात्र वाहनांची वर्दळ असतानाही दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने वाहनचालकांमध्ये नाराजी आहे.
जुईनगर रेल्वे स्थानकासमोरील हा रस्ता नेरूळ एमआयडीसी आणि सानपाडा गावाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गांपैकी एक आहे. सायन-पनवेल महामार्गाला लागून असल्याने महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाल्यास अनेक वाहनचालक पर्यायी मार्ग म्हणून या रस्त्याचा वापर करतात. त्यामुळे खासगी वाहने, दुचाकी, रिक्षा यांची सतत ये-जा सुरू असते. रेल्वे स्थानकातून प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या रिक्षांची वर्दळही मोठी असल्याने या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण वाढला आहे.
या रस्त्याच्या दुतर्फा जवळपास एक किलोमीटरपर्यंत वृक्षराजी असल्याने सावली आणि गारव्यामुळे अनेक दुचाकीस्वार या मार्गाला पसंती देतात. परिणामी, दिवसा आणि रात्रीही या रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ कायम असते. मात्र, सानपाडा गावाच्या प्रवेशद्वारापूर्वीचा रस्त्याचा खराब झालेला भाग वाहनचालकांसाठी धोक्याचा ठरत आहे.
विशेषतः वेगाने येणाऱ्या दुचाकीस्वारांना खड्ड्यांचा अंदाज वेळेत न आल्यास वाहनावरील नियंत्रण सुटण्याची शक्यता आहे. खराब भाग टाळण्यासाठी वाहनचालकांना अचानक दिशा बदलावी लागत असल्याने समोरून किंवा मागून येणाऱ्या वाहनांशी धडक होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. काही वाहनचालक खड्डे चुकवताना दुसऱ्या वाहनांच्या मार्गात जात असल्याने अपघाताची शक्यता अधिक वाढते.
रस्त्याचा खराब झालेला भाग मर्यादित असला, तरी वाहनांची मोठी वर्दळ लक्षात घेता त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने तातडीने पाहणी करून या भागाची दुरुस्ती करावी. मोठ्या अपघातानंतर जाग येण्याऐवजी प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना करून वाहनचालकांचा प्रवास सुरक्षित करावा, अशी मागणी होत आहे.
अपघाताचा धोका
- सानपाडा गावाच्या प्रवेशद्वारापूर्वी रस्त्याचा २० ते २५ फुटांचा भाग खराब.
- सायन-पनवेल महामार्गावरील कोंडी टाळण्यासाठी अनेक वाहनचालकांचा या मार्गाला पर्याय.
- रिक्षा, दुचाकी आणि खासगी वाहनांची दिवसभर वर्दळ.
- खड्डे चुकवताना वाहनचालकांना अचानक दिशा बदलावी लागत असल्याने अपघाताची शक्यता.
- संबंधित यंत्रणेने तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी.
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