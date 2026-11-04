आदिवासींचे आधारवड साठे काका हरपले
आयुष्यभर समाजकल्याणासाठी अविरत कार्य
मोखाडा, ता. ४ (बातमीदार) : मोखाड्यातील आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी तब्बल ४८ वर्षे आयुष्य समर्पित करणारे देवबांध येथील वसंत साठे ऊर्फ साठे काका (९३) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. अविवाहित राहून स्वतःचे संपूर्ण आयुष्य आदिवासींच्या कल्याणासाठी वाहून घेणाऱ्या या सेवाव्रतीच्या निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
मूळचे सोलापूरचे असलेले साठे यांनी दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पुणे आणि मुंबई येथे पूर्णवेळ प्रचारक म्हणून काम केले. १९७५च्या आणीबाणीच्या काळात त्यांनी दोन वर्षे तुरुंगवासही भोगला. त्यानंतर तत्कालीन सरसंघचालक मोरोपंत पिंगळे यांनी त्यांच्यावर मोखाड्यातील देवबांध येथील सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाची जबाबदारी सोपवली. तेव्हापासून त्यांनी स्वतःला आदिवासी समाजाच्या सेवेसाठी झोकून दिले. स्वतःची संपत्तीही त्यांनी आदिवासींच्या उन्नतीसाठी संस्थेला समर्पित केली.
संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी मोफत आरोग्य शिबिरे, गोशाळा, वनौषधी प्रकल्प, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व गणवेश वाटप असे उपक्रम राबवले. आदिवासी महिलांसाठी दरवर्षी साडी-चोळी व दिवाळी फराळ वाटपाचा भाऊबीज भेट कार्यक्रमही त्यांनी सुरू केला. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत बोईसर येथील वर्तक एज्युकेशन सोसायटीने जीवनगौरव पुरस्काराने, तर नाशिकच्या चित्पावन ब्राह्मण संघासह विविध संस्थांनी त्यांना सन्मानित केले होते. वृद्धापकाळामुळे त्यांच्यावर नाशिक येथील गुरुजी रुग्णालयात महिनाभरापासून उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. आदिवासींच्या शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी अविरत झटणारे साठे काका यांच्या निधनाने एक समर्पित समाजसेवक हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.