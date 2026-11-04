सिध्दीविनायक ट्रस्टच्या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ

सिद्धिविनायक ट्रस्टच्या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबई, ता. ४ : श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने मंदिरालगतची राम मॅन्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. ४) मान्यता देण्यात आली. श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ही सहकारी गृहनिर्माण संस्था खरेदी केली आहे. या संस्थेचे क्षेत्र ७०८ चौरस मीटर आहे. यामध्ये १३ सदनिका आणि सात व्यावसायिक गाळे आहेत. या २० सदनिका खरेदी करण्यासाठी ९४ कोटी ११ लाख ६५,५५० रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे. या जागेचा वापर भाविकासाठी रांग व्यवस्थापन, प्रसादालय, स्वयंपाकगृह, यात्रीनिवास आणि मर्यादित वाहनतळ करण्यासाठी केला जाणार आहे. या खरेदी व्यवहारासाठी दोन कोटी ३२ लाख ३८,७०० रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागला असता, मात्र लोकहितास्तव हे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ग्राम न्यायालय स्थापना समितीने तलासरी, विक्रमगड आणि मोखाडा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याबाबत केलेल्या शिफारशीनुसार पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या १५ पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तीनही ठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी एक, लघुलेखक एक, वरिष्ठ लिपिक एक, कनिष्ठ लिपिक एक, बेलिफ कम शिपाई एक अशी पाच पदे प्रत्येक न्यायालयासाठी मंजूर करण्यात आली.
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