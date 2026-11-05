मच्छी मार्केटमधील महिलांच्या व्यवसायावर संकट

फिरत्या विक्रेत्यांमुळे मच्छी मार्केट ओस
कोपरखैरणेतील आगरी-कोळ्यांचा व्यवसाय संकटात
तुर्भे, ता. ५ (बातमीदार) : कोपरखैरणे गावातील नाखवा मच्छी मार्केटमध्ये पिढ्यानपिढ्या मासेविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या आगरी-कोळी महिलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गावातील रस्ते आणि गल्लीबोळांत फिरून मासेविक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांमुळे पारंपरिक बाजारपेठेतील महिलांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. ग्राहक घराजवळच मासे खरेदी करीत असल्याने मार्केटमधील गर्दी घटली असून, दिवसभर बसूनही विक्री होत नसल्याची परिस्थिती आहे. या अनधिकृत विक्रेत्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक महिलांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
कोपरखैरणे गावातील नाखवा मच्छी मार्केटमध्ये अनेक वर्षांपासून स्थानिक महिला सकाळी आणि संध्याकाळी मासेविक्री करतात. पहाटेच विविध प्रकारचे मासे खरेदी करून त्या विक्रीसाठी बाजारात बसतात, मात्र अलीकडे गल्लीबोळांत फिरून थेट ग्राहकांच्या घरापर्यंत मासे पोहोचवणाऱ्या विक्रेत्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी बाजारात येणे कमी केले असून, पारंपरिक विक्रेत्यांना त्याचा आर्थिक फटका बसत आहे.
शिल्लक मासे खराब होण्याची भीती
ग्राहकांची संख्या घटल्याने महिलांनी विक्रीसाठी आणलेले मासे शिल्लक राहत आहेत. मासे नाशवंत असल्याने विक्री न झालेला माल खराब होऊन आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. मासे खरेदीचा खर्च, वाहतूक आणि इतर खर्च वाढत असताना विक्रीत घट झाल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण होत असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे.
परवान्यांची तपासणी करा
रस्त्यांवर फिरून मासेविक्री करणाऱ्या अनेक विक्रेत्यांकडे अधिकृत परवाने नसल्याचा आरोप स्थानिक महिलांनी केला आहे. महापालिकेने अशा विक्रेत्यांची परवाने आणि व्यवसायाच्या नियमांनुसार तपासणी करावी. अधिकृत बाजारात व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना नियमांचे पालन करावे लागत असताना अनधिकृत विक्रेत्यांकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलनाचा इशारा
महापालिकेने अनधिकृत फिरत्या विक्रेत्यांवर तातडीने कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मच्छी विक्रेत्या मुक्ता बाळकृष्ण पाटील यांनी दिला आहे. या वेळी सुमित्रा संजय पाटील, कल्पना विजय तांडेल, फशुबाई मधुकर पाटील, अस्मिता सूर्यकांत पाटील, सावित्री बळीराम पाटील, लता भगवान पाटील आणि निर्मला दत्तात्रय म्हात्रे यांच्यासह अन्य महिलांनीही व्यवसायातील अडचणी मांडल्या.
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