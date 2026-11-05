दिवाळीच्या स्वागतासाठी पर्यावरणपूरक कंदिलांना पसंती
सोसायट्या, राजकीय पक्षांकडून एकसंध सजावटीचा नवा ट्रेंड; कारागिरांची लगबग
प्रभादेवी, ता. ५ (बातमीदार) ः दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विविध भागांत रोषणाई आणि सजावटीची लगबग सुरू झाली आहे. यंदा घरांच्या सजावटीबरोबरच गृहनिर्माण सोसायट्या आणि राजकीय पक्षांकडूनही सामूहिक सजावटीला प्राधान्य दिले जात आहे. विशेषतः एकाच संकल्पनेतील, पर्यावरणपूरक आणि मोठ्या आकाराचे कंदील लावून परिसर उजळविण्याचा नवा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे.
दिवाळीनिमित्त विविध राजकीय पक्षांनी पक्ष कार्यालयांसह मतदारसंघातील परिसराच्या सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणात कंदिलांच्या ऑर्डर दिल्या आहेत. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनीही इमारतीत मोठे कंदील लावण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंदिलांऐवजी एकाच डिझाइनचे आणि मोठ्या आकाराचे कंदील खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे.
यंदा प्लॅस्टिकऐवजी कागद, बांबू आणि रंगीत कापड यांसारख्या पर्यावरणपूरक साहित्यापासून तयार केलेल्या कंदिलांना पसंती मिळत आहे. पारंपरिक कलाकुसरीला आधुनिक रचनेची जोड देत एलईडी दिव्यांनी सजविलेले कंदीलही ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यामुळे आकर्षक सजावटीसोबत पर्यावरणपूरकतेलाही महत्त्व दिले जात आहे.
यंदा विविध राजकीय पक्षांकडून १०० हून अधिक, तर सुमारे २५ गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून कंदिलांच्या ऑर्डर मिळाल्या आहेत. सोसायट्यांमध्ये एकाच प्रकारचे कंदील लावण्यावर भर असल्याने एकाच डिझाइनचे कंदील मोठ्या संख्येने तयार करावे लागत आहेत, अशी माहिती कंदील विक्रेते रवी बेतबंसी यांनी दिली.
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