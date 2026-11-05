कापड व्यावसायिकाची ९५ लाखांची फसवणूक

भिवंडी, ता. ५ (बातमीदार) : अंजूरफाटा परिसरात कापड व्यवसायातील ९५ लाख २५ हजार ८६३ रुपयांच्या फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. श्री साई फॅब्रिक्सचा मालक आणि एका दलालाने व्यावसायिक संबंधांतून विश्वास संपादन करून विहान टेक्सटाइल्सकडून उधारीवर कच्च्या कापडाची खरेदी केली. मात्र, मालाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज न देता फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी नारपोली पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
विहान टेक्सटाइल्सचे मालक अक्षय जाधव (३२) यांनी तक्रार दिली आहे. ३० ऑक्टोबर २०२२ पासून त्यांचे संबंधित आरोपींसोबत व्यावसायिक व्यवहार सुरू होते. या व्यवहारादरम्यान श्री साई फॅब्रिक्सचा मालक आणि एका दलालाने विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात कच्चे कापड उधारीवर खरेदी केले. मात्र, मालाची किंमत आणि त्यावरील व्याज अशी एकूण ९५ लाख २५ हजार ८६३ रुपयांची रक्कम त्यांनी थकवली. वारंवार मागणी करूनही पैसे देण्यास नकार दिल्याने जाधव यांनी नारपोली पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक धनराज केदार पुढील तपास करीत आहेत. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.
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