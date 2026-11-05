दुर्गंधीमुळे बाटलीबंद पाण्याला मागणी

उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील सुभाष टेकडी परिसरात दुर्गंधीयुक्त पाणी येत आहे. या भागात बाटलीबंद पाण्याला मागणी वाढली असून पाण्याचा बाटलाही मिळेनासा झाला आहे.
सुभाष टेकडी भागात दिवसाआड पाणी येत असले, तरी त्याची वेळ निश्चित नाही. मात्र चार ते पाच दिवसांपूर्वी अत्यंत गढूळ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी आल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. उग्र वासाने हे पाणी पिण्यायोग्य नव्हते. मात्र ज्या नागरिकांनी या पाण्याचा वापर केला, त्यांना खोकला, उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास झाला होता. दिवसाआड किंवा एखाद दिवस उशिराने नळाला पाणी येत असल्याने ते साठवून ठेवण्याशिवाय नागरिकांकडे पर्याय राहत नाही. मात्र त्यादिवशी नळाद्वारे आलेले पाणी गढूळ रंगाचे आणि त्यातून प्रचंड दुर्गंधी येत असल्याने नागरिकांनी साठवून पाणी फेकून दिले होते.
आता नळाला स्वच्छ पाणी येत असले तरी त्यात क्लोरीनचे प्रमाण अधिक असल्याने हे पाणी पिण्याची इच्छा होत नाही. त्यामुळे आरोग्य बिघडण्याऐवजी नागरिकांचा कल बाटलीबंद पाणी आणि पाण्याच्या बाटल्याकडे वाढला आहे. मात्र सुभाष टेकडीमध्ये झोपडपट्टी, गोरगरीब नागरिकांची संख्या मोठया प्रमाणात असल्याने त्यांनी किती दिवस विकत पाणी प्यावे, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते संजय वाघमारे यांनी उपस्थित केला आहे.
एमआयडीसीला पत्रव्यवहार
यासंदर्भात पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक घुले, उपअभियंता दीपक ढोले यांच्याशी संपर्क साधला असता, एमआयडीसीकडून पालेगाव जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा केला जात आहे. उग्र वासाचे पाणी येत असल्याबाबत एमआयडीसीला पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सांगितले.
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