ठाणे स्थानकातील फलाटांची स्वच्छता डी मार्टकडे

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : रेल्वे स्थानकातील स्वच्छतेसाठी आता डी मार्ट फाउंडेशन पुढाकार घेणार आहे. स्थानकातील सर्व फलाटांची साफसफाई या संस्थेच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. संघटनेच्या सीएसआर निधीतून फलाट क्र. २ वर उभारण्यात आलेले मोफत शौचालय गुरुवार (ता. ५)पासून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाले. त्याचबरोबर फलाट क्रमांक ५ आणि ६ वरील गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी सीएसएमटी दिशेकडील पादचारी पुलावर नव्या एस्केलेटरची सुविधाही सुरू करण्यात आली. खासदार नरेश मस्के यांच्या हस्ते या दोन्ही सुविधांचे लोकार्पण गुरुवारी झाले.
ठाणे स्थानकात लोकलच्या गर्दीबरोबरच मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळी फलाट क्रमांक ५ आणि ६ वर प्रवाशांची मोठी गर्दी होते. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून सामानासह चढ-उतार करताना ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान मुलांची गैरसोय होत होती. ही समस्या लक्षात घेऊन खासदार नरेश म्हस्के यांनी पाठपुरावा केला. त्यानंतर एफओबी क्रमांक १ येथे नवीन एस्केलेटर उभारण्यात आला आहे. डी मार्ट फाऊंडेशन आणि मध्य रेल्वे यांच्या संयुक्त उपक्रमातून फलाट क्रमांक २ वर मोफत शौचालय उभारण्यात आले आहे. या शौचालयात २४ तास स्वच्छता कर्मचारी उपलब्ध असणार आहेत.
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