‘टाटा’चा आणीबाणीच्या काळात मुंबईला अखंडित वीज पुरवठा

‘टाटा’चा आणीबाणीच्या काळात मुंबईला अखंडित वीजपुरवठा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : आणीबाणीच्या काळात मुंबईचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास येथील रुग्णालये, मेट्रो सेवा, विमानतळ व डेटा सेंटरचा वीजपुरवठा सुरळीत राहावा, म्हणून टाटा पाॅवरने महालक्ष्मी, साकी आणि मानखुर्द या तीन महत्त्वाच्या ठिकाणी ६० मेगावाॅट क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली उभारली असून, ती नुकतीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याचा ग्रिडची स्थिरता वाढवणे, कमाल वीज मागणीचे अनुकूलन, रिॲक्टिव्ह पॉवर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी उपयोग होणार आहे.
टाटा पाॅवरकडून मुंबई आणि शहरात जवळपास आठ लाखांहून अधिक ग्राहकांना वीज पुरवली जाते. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात वीज उपलब्ध व्हावी, म्हणून वीज वितरण पायाभूत सुविधांना टाटा पाॅवरकडून बळकटी दिली जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून महालक्ष्मी, साकी आणि मानखुर्द येथे प्रत्येकी २० मेगावाॅट क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीत दिवसभर स्वस्ताची सौरऊर्जा साठवून सायंकाळी वापरता येऊ शकते. त्यामुळे मुंबईच्या वीज नेटवर्कची कार्यक्षमता, लवचिकता आणि स्थैर्य वाढते. या प्रणालीमुळे ऊर्जेचा अधिक कार्यक्षम वापर, वीज खरेदी खर्चाचे अनुकूलन आणि महागड्या पीक अवर्समधील विजेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते.
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