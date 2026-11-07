हसन मुश्रीफांची ‘फाईल बंद’
भाजपची वॉशिंग मशीन पुन्हा सुरू : सचिन सावंत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : ‘मोदी सरकार तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर करते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. हसन मुश्रीफ यांची ‘पीएमएलए’अंतर्गत सुरू असलेली कारवाई बंद करण्याची मागणी स्वतः ईडीने न्यायालयात करून मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे. विरोध पक्षातील लोकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि तेच भाजपसोबत आले, की त्यांना आरोपातून मुक्त करून स्वच्छ करायचे, हीच मोदी सरकारच्या वॉशिंग मशीन राजकारणाची खरी ओळख आहे,’ असा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सचिन सावंत यांनी सांगितले, ‘गेल्या बारा वर्षांपासून मोदी सरकार विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी, त्यांचा राजकीय छळ करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर करीत आहे. हसन मुश्रीफ यांनी सरेंडर केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीत सहभागी झाली आणि लगेचच भाजपची वॉशिंग मशीन सुरू झाली. मुश्रीफ यांच्याविरोधात २,७०० पानांची तक्रार ईडी आणि आयकर विभागाकडे देणारे भाजपचे किरीट सोमय्या आज गप्प का आहेत, त्यांची आरोपांची फाईल आता कुठे गेली,’ असा सवालही सावंत यांनी केला. ‘देशाच्या हितासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात काम करायला हव्या असलेल्या तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडबुद्धीसाठी केला जात आहे. गेल्या १२ वर्षांत या यंत्रणांनी केलेल्या कारवायांमधून न्यायालयात दोषसिद्धी होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य राहिले आहे. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या संस्थांचा वापर सत्तेचे राजकारण साधण्यासाठी नव्हे, तर निष्पक्षपणे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी झाला पाहिजे,’ असेही सचिन सावंत म्हणाले.
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