जाणीव संस्थेचा सामाजिक बांधिलकीचा दीपोत्सव; महापौर नितीन पाटील यांनी आदिवासी बांधवांसोबत साजरी केली दिवाळी!
खारघर ता. ८ (प्रतिनिधी) ः सण-उत्सवांचा आनंद समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावा आणि वंचित घटकांच्याही जीवनात आनंदाचे क्षण फुलावेत, या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून जाणीव एक सामाजिक संस्थेच्या वतीने खारघरमधील चाफेवाडी आणि फणसवाडी येथील आदिवासी बांधवांसोबत दिवाळी साजरी करण्यात आली. या उपक्रमात पनवेल महापालिकेचे महापौर व जाणीव सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनी सहभागी होत आदिवासी बांधवांना दिवाळी फराळाचे वाटप केले.
जाणीव एक सामाजिक संस्था सातत्याने विविध समाजोपयोगी उपक्रमांच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपत आहे. याच उपक्रमशीलतेचा भाग म्हणून चाफेवाडी आणि फणसवाडी येथील आदिवासी वस्त्यांमध्ये दिवाळीचा आनंद पोहोचविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला. या वेळी आदिवासी बांधवांना दिवाळी फराळाचे वाटप करण्यात आले. महापौर नितीन पाटील यांनी आदिवासी बांधवांशी संवाद साधत त्यांच्या आनंदात सहभाग नोंदविला.
समाजातील प्रत्येक घटकाला सणांचा आनंद अनुभवता यावा, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलावे आणि समाजातील आपुलकीची नाती अधिक दृढ व्हावीत, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश होता. दिवाळी हा केवळ दिव्यांचा आणि रोषणाईचा सण नसून एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याचा आणि आनंदाची देवाणघेवाण करण्याचा उत्सव आहे. याच भावनेतून संस्थेने हा उपक्रम राबविला. फराळवाटपाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांसोबत आनंदाचे क्षण साजरे करण्यात आले.
या उपक्रमावेळी पनवेल महापालिका प्रभाग समिती ‘ब’चे सभापती मधुशेठ पाटील, भाजप खारघर शहर मंडळाचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक प्रवीण पाटील, भाजप पदाधिकारी संजय घरत, पनवेल महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते, प्रभाग अधिकारी जितेंद्र मढवी तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. या उपक्रमातून सामाजिक एकोपा आणि माणुसकीचा संदेश देण्यात आला.
कोट
‘‘दिवाळीचा खरा आनंद इतरांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करण्यात आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सणांचा आनंद पोहोचविण्याचा जाणीव संस्थेचा उपक्रम कौतुकास्पद असून, अशा सामाजिक कार्यातून माणुसकी आणि सामाजिक एकोपा अधिक दृढ होतो.’’
-नितीन पाटील
महापौर पनवेल महापालिका
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