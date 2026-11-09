परिवहनच्या १२ कर्मचाऱ्यांचा वेतनप्रश्न अखेर मार्गी

कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली परिवहन उपक्रमातील तंत्र मदतनीस कर्मचाऱ्यांना चुकीऐवजी योग्य वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. परिवहन कामगार कर्मचारी संघटनेने २०१० पासून सरकार दरबारी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत सरकारने शुक्रवारी या संदर्भातील अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयाचा लाभ एकूण १२ कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या लढ्याला यश मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
तंत्र मदतनीस कर्मचाऱ्यांना चुकीची वेतनश्रेणी लागू करण्यात आल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला होता. संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी २०१० पासून सरकारकडे पत्रव्यवहार आणि विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर सरकारने मागणी मान्य करून वेतनश्रेणीत बदल करण्याबाबत अध्यादेश प्रसिद्ध केला. या यशाचे श्रेय संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या सहकार्याला असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. या कामी संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रतीक पेणकर, सरचिटणीस शरद जाधव, खजिनदार गुलाब पाटील, श्रीपाद लोखंडे, प्रशांत जावळे, दीपक तुंगारे, गंगाधर राठोड आणि ज्ञानेश्वर गोडसे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
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