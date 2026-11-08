विहूर मोरीचे प्रथमच पुनर्बांधकाम
मुरूड-साळाव मार्गावरील ११० वर्षे जुन्या बांधकामाला नवे स्वरूप
मुरूड, ता. ८ (बातमीदार) : मुरूड-साळाव मार्गावरील विहूर येथील नवाबकालीन मोरीचे तब्बल ११० वर्षांनंतर प्रथमच पुनर्बांधकाम सुरू झाले आहे. रविवारी (ता. ८) या कामाला सुरुवात झाली. या मार्गावरील सर्वांत मोठ्या मोरीचे रुंदीकरण करण्यात येत असून, पावसाळ्यातील पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवण्यासह वाहतुकीची सुरक्षितता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे काम महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुरूड-साळाव या सुमारे ३२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण वेगाने सुरू आहे. या कामांतर्गत जीर्ण आणि अरुंद झालेल्या जुन्या मोरी काढून त्याऐवजी अधिक रुंद मोरी बांधण्यात येत आहेत. विहूर येथील मोरीतून डोंगराच्या चारही बाजूंनी वाहणारे पावसाचे पाणी घनदाट जंगल परिसरातून समुद्राला मिळते. त्यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा सुरळीत होण्यासाठी या मोरीचे विस्तारीकरण आवश्यक आहे.
नवाबकालीन काळात संपूर्ण दगडांचा वापर करून बांधण्यात आलेली ही मोरी दीर्घकाळाच्या वापरामुळे जीर्ण झाली होती. त्यामुळे आधुनिक पद्धतीने तिचे पुनर्बांधकाम करण्यात येत आहे. याच मार्गावरील कोटेश्वरी मंदिराजवळील जुन्या मोरीचेही नव्याने बांधकाम सुरू आहे.
पावसाळी प्रवाहाला मोकळी वाट
मोरींचे रुंदीकरण आणि रस्त्याचे काँक्रीटीकरण यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या मार्गावरून प्रवास करणारे वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांना अधिक सुरक्षित सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
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