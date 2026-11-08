नव्या स्थानकांसाठी तटकरे प्रयत्नशील
खारपाडा, गडब-आमटेमसह रेल्वे प्रवाशांच्या समस्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा
पेण, ता. ८ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील खारपाडा आणि गडब-आमटेम येथे नवीन रेल्वे स्थानके सुरू करण्यासह रायगड जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाशांच्या विविध समस्यांचा पाठपुरावा खासदार सुनील तटकरे करीत आहेत. यासंदर्भात ६ नोव्हेंबरला मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनी प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला.
या बैठकीत खारपाडा स्थानकाचा बी श्रेणी स्थानक म्हणून अंदाजपत्रकात समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. गडब-आमटेम येथील नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन नवीन स्थानक उभारण्याचा विषयही मांडण्यात आला. याशिवाय हमरापूर रेल्वे स्थानकातील तिकीटघर दोन महिन्यांपासून बंद असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
रोडे-काश्मिरे गावाची लोकसंख्या सुमारे तीन ते चार हजार असून, तेथील नागरिकांसाठी असलेला रेल्वे बोगदा मोठ्या वाहनांच्या वाहतुकीस अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे रेल्वे रुळालगतचा पर्यायी रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली. पेण स्थानकावरील एका फलाटावर जाण्यासाठी होणारी अडचण दूर करण्यासाठी मागील बाजूस पादचारी मार्ग उभारण्याचा विषयही चर्चेत आला.
पेण, रोहा, नागोठणे आणि कर्जत परिसरातील रेल्वेच्या अन्य समस्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. मागील बैठकीत मांडलेल्या विषयांचा पाठपुरावा करण्यावर भर देण्यात आला.
प्रवाशांच्या अडचणींचा आढावा
या बैठकीला रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुधाकर घारे, रोहा नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे, किशोर जैन, भाई टक्के आणि पेण तालुकाध्यक्ष दयानंद भगत आदी उपस्थित होते.
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