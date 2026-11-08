मुंब्र्यात ५८ किलो बनावट तूपसदृश पदार्थ जप्त

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : डालडा आणि पामतेलाचे मिश्रण करून त्याची बनावट तूप म्हणून विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकाचा मुंब्रा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. वीर सावरकरनगर येथील त्रिमूर्ती इमारतीतील एका खोलीत सुरू असलेल्या या प्रकारावर पोलिस आणि अन्न सुरक्षा विभागाने संयुक्त कारवाई केली. या कारवाईत सुमारे ४० हजारांचा ५८ किलो बनावट तूपसदृश पदार्थ जप्त करण्यात आला.
मुंब्रा पोलिसांच्या अंमली पदार्थविरोधी पथकाला शुक्रवारी (ता. ६) दुपारी बनावट तूप तयार करून विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि पंचांच्या उपस्थितीत संबंधित खोलीची तपासणी केली. तेथे मनोज साहू हा डालडा आणि पामतेलाचे मिश्रण करून तूपसदृश पदार्थ तयार करताना आढळला. तपासणीदरम्यान दोन मोठे हंडे, तेलाचे रिकामे डबे, वजनकाटा तसेच विक्रीसाठी एक किलोच्या चार पिशव्यांमध्ये भरलेला मिश्रित पदार्थ आढळला. या पदार्थाच्या निर्मिती व विक्रीसाठी आवश्यक अन्न सुरक्षा नोंदणी किंवा परवाना संबंधित व्यक्तीकडे नव्हता. पदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत आणि भेसळीबाबत संशय आल्याने अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी तो साठा ताब्यात घेतला. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस करत आहेत.
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