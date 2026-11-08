डांबर दरवाढीचा कंत्राटदारांना लाभ
रस्त्यांच्या कामांसाठी वाढीव मोबदला देण्यास विशेष सभेची मंजुरी
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) : जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डांबराच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेऊन पनवेल महापालिकेने रस्ते दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग समिती अ, ब, क आणि ड अंतर्गत झालेल्या रस्त्यांच्या कामांमधील डांबर दरवाढीचा फरक अदा करण्याच्या प्रस्तावाला विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली.
महापालिका हद्दीतील खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल पूर्व व पश्चिम आणि काळुंद्रे परिसरातील रस्ते दुरुस्तीची कामे २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांसाठी वार्षिक दराने देण्यात आली होती. तसेच राज्य शासनाच्या २०२३-२४ मधील मूलभूत सोयी-सुविधांच्या विशेष तरतुदीतून पनवेल शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि पावसाळी गटारांची कामे करण्यात आली.
या कामांसाठी एमपीएम, टॅक कोट, डीबीएम आणि बीसी या डांबरी मिश्रणांचा वापर झाला. दरम्यान, डांबराच्या किमतीत वाढ झाल्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यानुसार १ एप्रिल ते ३० जून २०२६ या कालावधीतील दरवाढीचा फरक मिळावा, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली होती. सभेच्या मंजुरीमुळे त्यांना वाढीव रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दर्जावर नियंत्रण आवश्यक
पनवेल शहरातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे लवकर बुजवून कामे तातडीने सुरू करावीत. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली कामांचा दर्जा उत्तम राखावा, अशी मागणी नगरसेवक सुमित झुंजारराव यांनी केली. दरवाढीचा मोबदला देताना नागरिकांना पुन्हा खड्ड्यांचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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