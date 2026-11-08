सीपीआर प्रशिक्षणाचा व्यापक उपक्रम
लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घेतले प्रत्यक्ष धडे
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) : हृदयविकाराचा झटका किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी सीपीआरचे ज्ञान महत्त्वाचे ठरते. याच उद्देशाने पनवेल महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाचा शुक्रवारी (ता. ६) आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पडला. या उपक्रमात आमदार, महापौर, नगरसेवक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांद्वारे प्रशिक्षण घेतले. हे अभियान मॉल, सार्वजनिक संस्था, गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणीही राबविण्याची गरज असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले.
अमेरिकन हार्ट असोसिएशनचे भारतीय उपखंडातील सल्लागार तसेच एमजीएम रुग्णालय, नेरूळ येथील भूलशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. विश्वनाथ साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण देण्यात आले. या वेळी महापौर नितीन पाटील, उपमहापौर प्रमिला पाटील, सभागृह नेते ॲड. प्रकाश बिनेदार, स्थायी समिती सभापती बबन मुकादम, महिला व बालकल्याण समिती सभापती ममता प्रीतम म्हात्रे, चारही प्रभाग समित्यांचे सभापती, नगरसेवक, नगरसेविका आणि अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे उपस्थित होते.
या प्रशिक्षणात सहभागी झालेल्यांना बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रमाणपत्रे देण्यात आली. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, आशासेविका, अग्निशमन दलाचे जवान आणि नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेतला. आमदार आणि महापौरांनी स्वतः प्रशिक्षण घेतल्याने या अभियानाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांनी व्यक्त केला.
चौकट : खारघर आरोग्य केंद्राचा गौरव
कायाकल्प प्रकल्पांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल राज्य शासनाच्या वतीने खारघर नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र क्रमांक ५ चा सन्मान करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते आरोग्य केंद्राला सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले.
चौकट : सात रुग्णांना आर्थिक सहाय्य
महापौर सहाय्यता निधीतून सात नागरिकांना कर्करोग आणि क्षयरोगावरील उपचारांसाठी आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना मदतीचे वितरण करण्यात आले.
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