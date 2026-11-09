पॉवरग्रीडचा मोबदला रखडला
१८ गावांतील शेतकरी आर्थिक संकटात
जव्हार, ता. ९ (बातमीदार) : नवसारी ते पडघे या अतिउच्चदाबाच्या वीजवाहिनी प्रकल्पासाठी पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने जव्हार तालुक्यात १०३ टॉवर उभारले आहेत. या प्रकल्पामुळे तालुक्यातील १८ गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या असून, अनेक वर्षे उलटूनही त्यांना संपूर्ण मोबदला मिळालेला नाही. काही शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची भरपाई थकीत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. कंपनीकडून आतापर्यंत दोन हप्त्यांत मोबदला देण्यात आला आहे, मात्र उर्वरित रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. काही शेतकऱ्यांची पाच ते दहा लाख रुपयांपेक्षाही अधिक रक्कम थकीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जमिनी बाधित झाल्याने शेतीच्या वापरावर मर्यादा आल्या असतानाच भरपाईसाठीही प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. शासन आणि संबंधित कंपनीने याप्रश्नी तातडीने हस्तक्षेप करून थकीत मोबदला अदा करावा, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
नवसारी ते पडघे हा ६५५ किलोमीटर लांबीचा दुहेरी विद्युतवाहिनी प्रकल्प असून, केंद्र सरकारने या कामासाठी पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशनला अधिकार दिले आहेत. बोपदरी, वांगणी, वावर, हातेरी, विनवळ, धरमपूर, नंदनमाळ, अपटाळे, चंद्रपूर, साकूर, पाथर्डी, चौक, माळघर, सारसून, बोराळे, जामसर, आखर आणि सूर्यनगर या १८ गावांमधून ही वीजवाहिनी गेली आहे.
३० टक्के मोबदल्याची तरतूद, प्रत्यक्षात मात्र प्रतीक्षा
२ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार अतिउच्चदाबाच्या वीजवाहिनीमुळे बाधित क्षेत्रासाठी १५ टक्के, तर वापरास अयोग्य ठरणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के, असा एकूण ३० टक्के दराने मोबदला देण्याची तरतूद आहे, मात्र या तरतुदीनुसारही अनेक शेतकऱ्यांना संपूर्ण भरपाई मिळालेली नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे मोबदल्याची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा मोबदला तातडीने द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
‘‘माझ्या अर्धा एकर शेतजमिनीतून वर्षभरापूर्वी वीजवाहिनी गेली आहे, मात्र अद्याप कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळालेला नाही. शेतीत काम करताना या वीजवाहिनीमुळे काही नुकसान होण्याची भीती वाटते. त्यातून सतत आवाजही येतो. ही वीजवाहिनी धोकादायक असल्याचे अनेकांनी सांगितले आहे,’’ अशी व्यथा आपटाळे येथील शेतकरी संतोष बुध्या किनर यांनी मांडली.
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