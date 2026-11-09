रस्त्यांवर फटाके फोडल्याने सात जणांवर गुन्हे

ठाणे, ता. ९ : दिवाळीच्या उत्सवात आगीच्या घटना समोर येत असताना, दुसरीकडे सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्यांविरोधात ठाणे शहर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वागळे इस्टेट आणि राबोडी या परिसरात रात्रीच्या गस्तीवेळी सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणाऱ्या सात जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील काही जण पोलिसांना पाहताच पसार झाले.
वागळे इस्टेट परिसरात २२ नंबर सर्कल येथे प्रताप धर्मेंद्र सिंह (वय २८) आणि शिवम जयनारायण गुप्ता (२६) हे रस्त्यावर फटाके फोडताना आढळले. ज्ञानेश्वरनगर चौकात स्वप्नील नंदकुमार टुकरूल (३१), कल्पतरू चौकात धीरज प्रदीप काळे (१८), तर इंदिरानगर नाका येथे मनीष लालासो महारुगडे (२२) आणि सुमित विनोद यादव (१८) यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली. दरम्यान, राबोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मिनाताई ठाकरे चौक आणि वृंदावन बस थांबा परिसरातही सार्वजनिक रस्त्यावर फटाके फोडणारे प्रत्येकी दोन जण पोलिसांच्या निदर्शनास आले, मात्र पोलिसांना पाहताच त्यांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करून शोध घेतला; परंतु ते हाती लागले नाहीत. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्यासह नागरिकांच्या जीविताला धोका संभवतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी गस्त वाढवून संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
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