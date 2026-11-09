सूर आणि शब्दांची अनोखी प्रभात
पनवेलमध्ये ‘दिवाळी पहाट २०२६’ चा स्वरमयी सोहळा संपन्न
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ९ : दिवाळीच्या वातावरणात, वडाळे तलावाच्या विहंगम निसर्गरम्य परिसरात सोमवारी (ता. ९) पहाटे पनवेलकरांनी संगीत आणि साहित्याची एक अप्रतिम पर्वणी अनुभवली. पनवेल पालिका आणि रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘दिवाळी पहाट २०२६’ या सांस्कृतिक सोहळ्याने संपूर्ण परिसर भक्तिमय आणि स्वरमय झाला होता. गायिका प्रियांका बर्वे यांच्या सुरेल गायनाने आणि कवी वैभव जोशी यांच्या आशयघन काव्यरचनांनी उपस्थितांना खिळवून ठेवले.
विशिष्ट परंपरेचे सातत्य राखत आयोजित केलेल्या या सोहळ्यात प्रियांका बर्वे यांनी तुझं मागतो मी आता, केव्हा तरी पहाटे, इन आँखों की मस्ती में, मी तर स्वामिनी तुझी ते थेट कानडा राजा पंढरीचा यांसारख्या लोकप्रिय मराठी, हिंदी व भक्तिगीतांची आल्हाददायक उधळण केली. त्यांच्या प्रत्येक तानेला आणि लयीला रसिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात उत्स्फूर्त दाद दिली. गायकीच्या या सुरेल प्रवासाला कवी व गीतकार वैभव जोशी यांच्या संवेदनशील काव्यपंक्तींची सुरेख झालर लाभली. निसर्ग, जीवनमूल्ये, संस्कृती आणि मानवी भावभावनांचा अनोखा ताणाबाणा विणणाऱ्या त्यांच्या काव्याने उपस्थितांच्या मनाचा ठाव घेतला. संगीत आणि साहित्याच्या या दुहेरी संगमाने उपस्थितांना एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव दिला.
याप्रसंगी माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, शकुंतला ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, सचिव परेश ठाकूर, ज्येष्ठ नेते जे. एम. म्हात्रे, पनवेल पालिकेचे महापौर नितीन पाटील, उपमहापौर प्रमिला पाटील, उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, उपायुक्त गणेश शेटे, सभागृहनेते ॲड. प्रकाश बिनेदार, माजी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांच्यासह राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मान्यवर व हजारो नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशांत ठाकूर व नितीन पाटील यांच्या हस्ते कलाकारांचा विशेष सत्कार करण्यात आला, तर परेश ठाकूर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
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