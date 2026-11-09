भातपिकाच्या काढणीची लगबग
दिवाळीत धान्य घरात आणण्यासाठी बळीराजाची धडपड
पेण, ता. ९ (वार्ताहर) : दिवाळीच्या सणात धनधान्याची लक्ष्मी घरात आणण्यासाठी पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांची भात कापणी, झोडणी आणि मळणीची लगबग सुरू झाली आहे. यंदा पावसाचा खंड आणि भातपीक ऐन वाढीच्या टप्प्यात असताना पुरेसा पाऊस न मिळाल्याने अनेक भागांतील शेती संकटात सापडली. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला असला, तरी कष्टाळू बळीराजाने हार न मानता हाती आलेले पीक घरात आणण्यासाठी धडपड सुरू ठेवली आहे.
पेण तालुक्यातील खारेपाट तसेच पूर्व भागात भात कापणी, झोडणी आणि मळणीच्या कामांना वेग आला आहे. विशेष म्हणजे दिवाळीच्या सुट्टीतही शेतकरी कुटुंबे शेतीच्या कामात व्यस्त आहेत. तयार झालेले भातपीक वेळेत कापून त्याची मळणी करण्यावर त्यांचा भर आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर घरात नवीन धान्य आणण्याची परंपरा जपण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. प्रतिकूल हवामानातही आलेले पीक सुरक्षितपणे घरात पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दिवाळी आणि नवीन धान्य यांचे ग्रामीण भागात विशेष नाते आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर शेतातील धान्य घरात आणणे शुभ मानले जाते. त्यामुळे भातकापणीच्या हंगामात शेतकरी कुटुंबांची लगबग वाढते. यंदा उत्पादनावर संकटाचे सावट असतानाही शेतकरी ही परंपरा जपत आहेत.
प्रतिकूलतेतही जिद्द कायम
पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळालेले नाही. तरीही शेतात तयार झालेले पीक वाया जाऊ नये, यासाठी कापणी आणि मळणीची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. वर्षभराच्या मेहनतीतून मिळालेले धान्य सुरक्षित घरात आणण्याला शेतकऱ्यांनी प्राधान्य दिले आहे.
- सागर वाडकर, कृषी अधिकारी, पेण
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