वाशीतील क्रीडा संकुलासाठी शिवसेना आक्रमक

क्रीडा संकुलावरून शिवसेना आक्रमक
१५ दिवसांत निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) : वाशी सेक्टर १० ए येथील प्रस्तावित आधुनिक क्रीडा संकुलाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने नामंजूर केल्याने शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आक्रमक झाली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी स्थानिक नगरसेविका सोनवी अविनाश लाड यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. येत्या १० ते १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास नागरिक आणि खेळाडूंना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
वाशी सेक्टर १० ए मधील भूखंड क्रमांक ११ आणि १२ येथे सुमारे ३८ कोटी रुपये खर्चून आधुनिक क्रीडा संकुल उभारण्याचे नियोजन होते. या संकुलात इनडोअर स्टेडियम, हॉकी मैदान, टेनिस आणि बॅडमिंटन कोर्ट, सिंथेटिक टर्फ, १०० मीटर धावण्याचा मार्ग, लांब उडी, उंच उडी, उद्यान आणि वाहनतळ अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रकल्पाला महासभेची मंजुरी मिळाली होती. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मात्र, वाशीमध्ये आधीच क्रीडा सुविधा उपलब्ध असल्याचे आणि परिमंडळ दोनमध्ये अशा सुविधांची अधिक गरज असल्याचे कारण देत स्थायी समितीने प्रस्ताव नामंजूर केला. निधी उपलब्ध नसल्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला.
सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सोनवी लाड यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला. गेल्या नऊ महिन्यांपासून या क्रीडा संकुलासाठी पाठपुरावा सुरू होता. वाशीमध्ये सर्वसामान्य मुलांना विविध खेळांच्या सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारे महापालिकेचे क्रीडा संकुल नाही. सध्या अशा सुविधा प्रामुख्याने खासगी क्रीडा क्लबमध्येच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सामान्य कुटुंबांतील मुलांनाही खेळण्याची आणि क्रीडा क्षेत्रात पुढे जाण्याची संधी मिळावी, हा या प्रकल्पामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे दोन रात्रींच्या फॉर्म्युला-४ शर्यतीसाठी सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च केले जात असताना तरुणांसाठी कायमस्वरूपी क्रीडा संकुल उभारण्याच्या वेळी निधी नसल्याचे कारण दिले जात आहे, असा सवाल लाड यांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेचे गटनेते मनोज हळदणकर यांनीही ऐरोली ते सीबीडी या पट्ट्यात सर्वसामान्य मुलांसाठी अशा क्रीडा सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. प्रस्ताव तयार करताना आणि निविदा प्रक्रिया राबविताना निधीची तरतूद तपासली नव्हती का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. परिमंडळ दोनमध्ये क्रीडा सुविधा उभारण्यास विरोध नसून, त्यासाठी वाशीतील प्रस्ताव रोखण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या विषयाची माहिती आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती सभापती आणि लोकप्रतिनिधींना देण्यात आली आहे. मात्र, १० ते १५ दिवसांत निर्णयाचा फेरविचार न झाल्यास वाशीतील छत्रपती शिवाजी चौकात नागरिक आणि खेळाडूंना सोबत घेऊन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सोनवी लाड यांनी दिला.
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