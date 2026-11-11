‘देवाभाऊ चष्म्या’ची जागतिक मंचावर दखल

बदलापूरचा ३३ रुपयांचा चष्मा जागतिक व्यासपीठावर!
ग्लोबल आय हेल्थ समिटमध्ये दखल
बदलापूर, ता. ११ (बातमीदार) : आर्थिक परिस्थितीमुळे नेत्रतपासणी आणि चष्मा खरेदी करणे परवडत नसलेल्या नागरिकांसाठी बदलापूरमधून सुरू झालेला अवघ्या ३३ रुपयांत चष्मा उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम आता जागतिक स्तरावर पोहोचला आहे. ‘देवाभाऊ चष्मा’ या उपक्रमाची अँटिग्वा आणि बार्बुडा येथे झालेल्या जगातील पहिल्या ग्लोबल आय हेल्थ समिटमध्ये दखल घेण्यात आली. बदलापूरच्या व्हिजन फ्रेंड साकीब गोरे फाऊंडेशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाने अत्यल्प किमतीत दृष्टिदोष असलेल्या नागरिकांना चष्मा उपलब्ध करून देण्याचा वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे.
दृष्टी ही प्रत्येक व्यक्तीच्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाची गरज असली, तरी आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांना वेळेवर नेत्रतपासणी करून घेणे किंवा आवश्यक चष्मा खरेदी करणे शक्य होत नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिक, विद्यार्थी, कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना याचा अधिक फटका बसतो. ही गरज लक्षात घेऊन केवळ ३३ रुपयांत चष्मा उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना राबविण्यात येत आहे. परवडणाऱ्या दरात नेत्रआरोग्याची सुविधा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या या प्रयत्नाची आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे.
अँटिग्वा आणि बार्बुडा येथे पार पडलेल्या या जागतिक परिषदेला सहा देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांसह एकूण ३४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जगभरातील कोट्यवधी नागरिकांना भेडसावणाऱ्या दृष्टिदोषाच्या समस्येवर प्रभावी आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याबाबत परिषदेत चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, दृष्टिदोष निवारणासाठी १२० देशांनी एकत्रितपणे १.३२ अब्ज डॉलर खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सर्वसामान्यांना दृष्टीची सुविधा
जागतिक स्तरावर नेत्रआरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर असताना, बदलापूरसारख्या छोट्या शहरातून सुरू झालेल्या ३३ रुपयांच्या चष्मा उपक्रमाची दखल घेतली जाणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. अत्यल्प खर्चात सर्वसामान्यांना दृष्टीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न स्थानिक सामाजिक उपक्रमांनाही जागतिक स्तरावर पोहोचण्याची संधी असल्याचे अधोरेखित करतो.
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