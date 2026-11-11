महापालिका कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी २७० कोटींची मदत
४० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना गट विमा योजनेचा लाभ; ऑक्टोबर २०२४ पासून योजना पुन्हा सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबई महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांसाठी पुन्हा सुरू करण्यात आलेली वैद्यकीय गट विमा योजना दिलासादायक ठरत आहे. ऑक्टोबर २०२४ पासून आतापर्यंत ४० हजार ३३० कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयीन उपचारांसाठी २७० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. उपचार सुरू असलेल्या रुग्णालयात थेट पैसे जमा करणे किंवा उपचारासाठी खर्च केलेली रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याची सुविधा या योजनेत आहे.
महापालिकेने २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांसाठी वैद्यकीय गट विमा योजना सुरू ठेवली होती, मात्र तिसऱ्या वर्षासाठी म्हणजेच २०१७-१८ मध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने विम्याच्या हप्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली. या मागणीवरून महापालिका प्रशासन आणि कंपनीमध्ये एकमत न झाल्याने कंपनीने योजना पुढे सुरू ठेवण्यास नकार दिला. परिणामी, ही योजना बंद करण्यात आली.
गट विमा योजना बंद झाल्यामुळे कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारांचा खर्च भागवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्याजाने पैसे घेऊन उपचारांचा खर्च केला. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांकडून ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. अखेर ऑक्टोबर २०२४ पासून ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली.
९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना दिलासा
या योजनेचा लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांसह त्यांची पत्नी, मुले आणि आई-वडील किंवा सासू-सासरे यांपैकी निवडलेल्या पालकांना घेता येतो. योजनेमुळे महापालिकेतील ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत संबंधित विमा कंपनीला ३३८ कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.
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