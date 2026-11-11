सुनेत्रा पवारांच्या वाक्याने पुन्हा चर्चांना उधाण

वेळ येईल तेव्हा सर्व गोष्टी समजतील ः सुनेत्रा पवार
विलिनीकरणाबाबत पुन्हा चर्चांना उधाण
बारामती, ता. ११ : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाबाबत ‘वेळ येईल तेव्हा सर्व गोष्टी तुम्हाला समजतील,’ असे म्हटल्यामुळे नेमके काय होणार, याबाबत पुन्हा एकदा तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
एकीकडे राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या भेटीची वेळ मागितल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर बुधवारी (ता. ११) बारामतीत माध्यमांशी बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी अगदी एका वाक्यात हा विषय संपविला. बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाच्या उपक्रमांची माहिती सुनेत्रा पवार यांनी पुणे व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून बारामतीत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. त्यानंतर पत्रकारांनी विलिनीकरणाबाबत विचारल्यानंतर त्यांनी एका वाक्यात हा विषय संपवत यावर अधिकचे भाष्य करण्यास नकार दिला. याबाबत अनेक मतप्रवाह असून, विलिनीकरण करायचेच असेल, तर ते कशा पद्धतीने होणार, कोण कोणात विलीन होणार, कोण नेतृत्व करणार, भाजपसोबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार जाणार का, यासारखे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, सुनील तटकरे यांनीही दादा असते, तर विलिनीकरण झाले असते, अशी भूमिका मांडत आपल्याला याबाबत माहिती असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तटकरे यांनी मंगळवारी (ता. १०) सुनेत्रा पवार यांची काटेवाडी येथील निवासस्थानी भेट घेऊन चर्चा केलेली होती. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर नेमके काय सुरू आहे, याबाबत राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
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