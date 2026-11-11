सज्ञान तरुणीला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार - उच्च न्यायालय

सज्ञान तरुणीला जोडीदार निवडीचा अधिकार
पोलिसांना कायद्याच्या चौकटीत कर्तव्य बजावण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे पालकांनी जबरदस्तीने उत्तर प्रदेशात नेल्याचा आरोप करणाऱ्या २१ वर्षीय सज्ञान तरुणीला स्वतःच्या पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचा आणि त्याच्यासोबत राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे तसेच तिला स्वेच्छेने निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले. तसेच पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कर्तव्य बजावावे, असेही आदेश दिले.
याचिकाकर्तीने पोलिस संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. रंजितसिंह राजे भोसले आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. धर्म, जात किंवा श्रद्धा कोणतीही असो; जोडीदार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला आहे, असे अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या शफीन जहाँविरुद्ध अशोकन के. एम. या निकालाचा संदर्भही खंडपीठाने दिला. याचिकाकर्ती प्रौढ असल्याने ती स्वतःचा विचारपूर्वक निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. कोणत्याही दबावाशिवाय तिला स्वतःच्या इच्छेनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पोलिसांच्या वर्तनाबाबत याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी व्यक्त केलेल्या शंकेवर सध्या कोणतेही भाष्य करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कर्तव्य पार पाडावे, असेही स्पष्ट करून न्यायालयााने याचिका निकाली काढली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
याचिकाकर्ती २१ वर्षीय हिंदू असून, तिचे मुस्लिम तरुणाशी पाच वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. दोन्ही कुटुंबांना या प्रेमसंबंधांची कल्पना होती. १९ ऑक्टोबर २०२६ला दोघांनी विवाह केला. त्यानंतर संभाव्य विरोधाच्या भीतीपोटी त्यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन विवाहाची माहिती देऊन संरक्षण मागितले. मात्र, धारावी पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. त्यानंतर पालकांनी तिला जबरदस्तीने उत्तर प्रदेशात नेल्याचा आरोप तरुणीने केला. मुंबईत परतल्यानंतर तिने सासरच्या घरी राहण्यासाठी पोलिस संरक्षणाची मागणीही केली होती.
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