नेहरू जयंतीनिमित्त ‘भारतभाग्यविधाता’ विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन

नेहरू जयंतीनिमित्त ‘भारतभाग्यविधाता’ कार्यक्रम
संजय राऊत, सुप्रिया सुळे यांच्यासह मान्यवरांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने ‘भारतभाग्यविधाता’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. १३) दादर येथील टिळक भवनमध्ये होणाऱ्या या कार्यक्रमात नेहरू यांच्या विचारांचे आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या उभारणीतील त्यांच्या योगदानाचे विविध पैलू उलगडण्यात येणार आहेत.
या कार्यक्रमाला प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि माजी खासदार कुमार केतकर प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. नाटक व चित्रपट दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, कवी व सामाजिक कार्यकर्ते सायमन मार्टिन यांच्यासह कला, साहित्य, संस्कृती आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरही सहभागी होणार आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या उभारणीत नेहरू यांनी बजावलेली भूमिका, औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाबाबतची त्यांची दूरदृष्टी तसेच शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांवर या कार्यक्रमात विचारमंथन होणार आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेबाबत नेहरू यांची भूमिका आणि आजच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थितीत त्यांच्या विचारांचे महत्त्व यावरही चर्चा केली जाणार आहे.
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पुस्तक प्रदर्शन, नाट्य सादरीकरण
कार्यक्रमानिमित्त नेहरू यांच्या विचारांवरील पुस्तकांचे प्रदर्शन व विक्री, त्यांच्या जीवनकार्यावरील पोस्टर प्रदर्शन आणि विशेष प्रश्नमंजूषेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘भारत एक खोज’मधील निवडक भागांचे अभिवाचन आणि विशेष नाट्य सादरीकरणही होणार आहे. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा विशेष सन्मान करण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
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