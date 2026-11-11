मुंबई विमानतळाची आंतरराष्ट्रीय सेवा कायम
टर्मिनल १च्या पुनर्विकासासाठी ११ कंपन्यांची सेवा नवी मुंबईतून
मुंबई, ता. ११ (पीटीआय) : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (सीएसएमआयए) जुन्या टर्मिनल १च्या जागी नवे टर्मिनल बांधण्यात येणार आहे. या कामामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेवर मोठा परिणाम होणार नाही. सुमारे ९१ टक्के आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक मुंबई विमानतळावरूनच सुरू राहणार आहे. ५० पैकी ३९ विमान कंपन्यांची सर्व उड्डाणे टर्मिनल २मधून होतील. उर्वरित ११ कंपन्यांची काही उड्डाणे मार्च २०२७च्या अखेरपासून नवी मुंबई विमानतळावर (एनएमआयए) हलविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबई विमानतळावरून दरवर्षी सुमारे पाच कोटी ५० लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यापैकी सुमारे ५० लाख प्रवाशांची वाहतूक नवी मुंबई विमानतळावर हलविण्यात येईल. उर्वरित पाच कोटी प्रवाशांची ये-जा मुंबई विमानतळावरूनच सुरू राहील. नवी मुंबई विमानतळावरून दररोज सुमारे १६ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होतील; मात्र एमिरेट्स, एतिहाद, सिंगापूर एअरलाइन्स, ब्रिटिश एअरवेज, लुफ्थांसा आणि एअर फ्रान्स या कंपन्यांची सेवा मुंबई विमानतळावरूनच सुरू राहणार आहे.
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नवे टर्मिनल २०२९ मध्ये सुरू होणार
मुंबई विमानतळावरील टर्मिनल १ची इमारत १९६४ मध्ये बांधण्यात आली होती. २०१७ आणि २०२४ मध्ये केलेल्या तपासणीत इमारतीच्या सुरक्षिततेबाबत काही अडचणी आढळल्या होत्या. त्यामुळे या इमारतीच्या जागी नवे टर्मिनल बांधण्यात येणार आहे. नव्या टर्मिनलमधून दरवर्षी दोन कोटी प्रवाशांना सेवा देता येईल. सध्या या टर्मिनलची क्षमता दीड कोटी प्रवाशांची आहे. मार्च २०२९ पर्यंत नव्या टर्मिनलचे काम पूर्ण करून ते प्रवाशांसाठी खुले करण्याचे नियोजन आहे.
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