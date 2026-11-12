माणगावात नागरी सुविधांचा बोजवारा
पथदीप बंद, स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर; अनियमित पाणीपुरवठ्याने नागरिक हैराण
माणगाव, ता. १२ (वार्ताहर) : दिवाळीच्या सणानिमित्त सर्वत्र रोषणाईचा उत्साह असताना माणगाव नगरपंचायत हद्दीत मात्र मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. शहरातील अनेक भागांतील पथदीप बंद असून स्वच्छतेचे प्रश्नही कायम आहेत. त्यातच पाणीपुरवठ्याच्या अनियमिततेमुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. सणासुदीच्या काळातही या समस्यांवर उपाय होत नसल्याने नगरपंचायत प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे.
माणगाव शहरातील रस्ते, अंतर्गत गल्ल्या, चौक आणि नाक्यांवरील पथदीप बंद असल्याने रात्री अंधार पसरत आहे. सायंकाळी ६.४० वाजण्याच्या सुमारास सुरू झालेले पथदीप तीन वेळा बंद-चालू झाल्यानंतर पुन्हा बंद पडले. रात्री ११.३० वाजेपर्यंत ते सुरू झाले नव्हते. दसऱ्याच्या काळातही अशीच परिस्थिती होती. नागरिकांनी घरांसमोर केलेल्या विद्युत रोषणाईमुळे काही भागांत रस्त्यांवर प्रकाश पडत असला, तरी सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्थेचा प्रश्न कायम आहे.
शहरालगतच्या खांदाड गावातही पथदीपांची स्थिती गंभीर आहे. पूर्वी ३५ टक्के पथदीप बंद होते; आता सुमारे ८५ टक्के पथदीप बंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी ग्रामस्थांना अंधारातून मार्ग काढावा लागत आहे.
करवसुली नियमित, सुविधा अनियमित
नगर पंचायतीकडून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. स्वच्छतेबाबतही विविध भागांत तक्रारी आहेत. त्यातच पाणीपुरवठा बाधित होण्याचे संदेश प्रसारित होत असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. दुसरीकडे घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि पथदीप करांची वसुली नियमित सुरू आहे. त्यामुळे कर भरूनही अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे
बंद पथदीप दुरुस्त करणे, नियमित पाणीपुरवठा करणे, स्वच्छता मोहीम राबविणे आणि पाणीपुरवठ्याबाबत अधिकृत माहिती देणे आवश्यक आहे. सणांच्या काळात नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी त्रास सहन करावा लागू नये, अशी अपेक्षा माणगावकरांकडून व्यक्त होत आहे.
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