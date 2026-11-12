‘रील’च्या नादात तरुण गंभीर जखमी

पालघर, ता. १२ : दिवाळीत समाजमाध्यमांवर रील बनवण्याच्या नादात सोमवारी (ता. ९) २१ वर्षीय तरुणाच्या हातात स्काय शॉट फटाका फुटून तो गंभीर जखमी झाला. या दुर्घटनेत त्याच्या हाताला दुखापत झाली असून, डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेदरम्यान तब्बल ७२ टाके घातले आहेत.
वसई पूर्वेच्या मधुबन इमारत परिसरात विनीत कुमार हा कामाचा ठेकेदार म्हणून काम करतो. समाजमाध्यमासाठी काहीतरी वेगळा व्हिडिओ बनवण्याच्या प्रयत्नात त्याने हवेत उडवला जाणारा स्काय शॉट फटाका हातात धरून पेटवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो हवेत उडण्याऐवजी त्याच्याच हातात फुटला. त्यामुळे त्याचा हात गंभीररीत्या भाजला असून, मोठी दुखापत झाली. या घटनेनंतर कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला दोन रुग्णालयांनी त्याला दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. त्यानंतर त्याला वसई पश्चिमेतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी सुमारे पाच तास शस्त्रक्रिया करून त्याच्या हातावर उपचार केले. या शस्त्रक्रियेदरम्यान त्याला ७२ टाके घालण्यात आले.
प्रकृती स्थिर
प्लॅस्टिक सर्जरीतज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून, सध्या विनीतची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती डॉ. प्रवीण थोरात यांनी दिली.
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