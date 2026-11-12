दिवाळीत सामाजिक बांधिलकीचा जागर
व्यापाऱ्यांशी स्नेहसंवादातून दिवाळीचा उत्साह
नवीन पनवेल, ता. १२ (बातमीदार) : दिवाळीचा आनंद समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावा, या भावनेतून नवीन पनवेल परिसरात विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आले. लायन ग्रुप महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने वीटभट्टी व बिगारी कामगार महिला तसेच आदिवासी महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात आले. नगरसेवक ॲड. मनोज भुजबळ यांच्या वतीने कुष्ठरुग्ण बांधवांना दिवाळी फराळ देण्यात आला, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी व्यापारी बांधवांशी स्नेहसंवाद साधला. या उपक्रमांतून सामाजिक एकोपा, माणुसकी आणि आपुलकीचा संदेश देण्यात आला.
पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सभापती देवेंद्र मढवी यांच्या पुढाकाराने दिवाळी फराळ कार्यक्रम झाला. माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी व्यापाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. बाजार समितीच्या विकासात व्यापाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सभापती नारायणशेठ घरत, उपसभापती सुनील सोनावळे यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते.
सणाच्या निमित्ताने गरजू घटकांना मदतीचा हात देतानाच समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न या उपक्रमांतून झाला.
महिलांना साडीवाटप
लायन ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष जितेंद्र ऊर्फ बाळूशेठ फडके यांच्या पुढाकाराने कामगार नाका, शिवा कॉम्प्लेक्स परिसरातील बिगारी कामगार महिला तसेच कसळखंड आणि आदई येथील आदिवासी महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात आले. ग्रुपच्या कार्यालयातही महिलांना साड्या देण्यात आल्या. यावेळी फटाक्यांची आतषबाजी करून दिवाळी साजरी करण्यात आली. महिला अध्यक्षा निता माळी, उपाध्यक्ष अर्जुन जाधव यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.
कुष्ठरुग्णांना फराळ
श्री गणेश वसाहतीमध्ये नगरसेवक ॲड. मनोज भुजबळ यांच्यावतीने कुष्ठरुग्ण बांधवांना दिवाळी फराळाचे वाटप करण्यात आले. वंचित घटकांसोबत सण साजरा करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी अशोक आंबेकर, संजय जाधव, विजय इंगोले, जरीना शेख यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
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