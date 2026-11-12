पूर्णेकर हत्या प्रकरणाला नवे वळण; राम पूर्णेकर यांचा साखळी उपोषणाचा इशारा !

पूर्णेकर हत्या प्रकरणाला नवे वळण
राम पूर्णेकर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणाचा इशार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणातील तपासाला ४२ दिवस उलटूनही ठोस निष्कर्ष समोर आलेला नसल्याचा आरोप पूर्णेकर यांचे सुपुत्र राम पूर्णेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत तपासाबाबत प्रश्न मार्गी न लागल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर साखळी उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, काही महत्त्वाचे पुरावे माध्यमांसमोर आणणार असल्याचा दावाही राम पूर्णेकर यांनी गुरुवारी (ता. १२) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.
ठाणे खंडणी विरोधी पथक कार्यालयात राम पूर्णेकर यांनी गुरुवारी तपास अधिकारी तथा वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेश साळवी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पूर्णेकर यांनी तपासासंदर्भात काही पुरावे विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सादर केले आहेत. पोलिसांकडून त्यांची पडताळणी केली जाणार असून, त्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत संबंधित माहिती माध्यमांसमोर मांडणार असल्याचे राम पूर्णेकर यांनी सांगितले. यापूर्वी दिलेला व्हिडिओ फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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संरक्षणाची मागणी करण्यामागे षड्यंत्र
दरम्यान, माजी महापौर तथा नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्या विरोधात अटकेसाठी पुरावे असल्याचा दावा राम पूर्णेकर यांनी या वेळी केला. या प्रकरणात सहा जणांची नावे समोर आणण्याची मागणीही त्यांनी केली. मीनाक्षी यांनी तीन तारखेला पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन स्वतःसह सहा जणांना पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी केल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. अचानक संरक्षणाची मागणी करण्यामागे षड्यंत्र असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. तर माझ्या जीवाला काही धोका निर्माण झाल्यास मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे जबाबदार असतील, असा गंभीर आरोपही राम पूर्णेकर यांनी केला. संबंधित सहापैकी दोघांना धमकावण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
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