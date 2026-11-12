‘अभ्युदयनगर’साठी विकसकाला मुदतवाढ?
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : काळाचौकी येथील अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास म्हाडा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी ॲण्ड डीए) माध्यमातून करत आहे. त्यानुसार संबंधित विकसकाला येथील ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती मिळवता यावी म्हणून मे महिन्यात म्हाडाने सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ती संपत आल्याने विकसकाने आणखी तीन महिन्यांची मुदत मिळावी म्हणून म्हाडाला विनंती केली आहे. त्याबाबत म्हाडा सकारात्मक असून, अखेरीची संधी म्हणून मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.
अभ्युदयनगरच्या पुनर्विकासासाठी मे. एम. जी. एन. ॲग्रो प्रॉपर्टीज प्रा. लि., मे. एन. एन. पी बिल्डकॉन प्रा. लि., मे. ओनेस्ट शेल्टर्स प्रा. लि. यांना संयुक्तपणे स्वीकृती पत्र दिले आहे. त्यानुसार संबंधित विकसकांनी तब्बल ४९ कोटी रुपयांची म्हाडाला बँक गॅरंटी भरली आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेतील पुढील रहिवाशांची सहमती मिळवण्याचा टप्पा सुरू असला तरी विकसकाला अद्याप ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती मिळवणे शक्य झालेले नाही. तसेच त्याबाबतची मुदत संपत आल्याने विकसकाने म्हाडाकडे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी म्हणून विनंती अर्ज केला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. एक संधी म्हणून तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
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