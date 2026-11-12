कर्तव्यावर प्राण गमावलेल्या अग्निशमन जवानाच्या पत्नीला पालिकेत नोकरी

शहीद जवानाच्या पत्नीला पालिकेत नोकरी
गावदेवी बाजारपेठेतील आगीतील मृत्युमुखी जवानाच्या कुटुंबाला आधार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : गावदेवी भाजी मार्केटमधील भीषण आगीत नागरिकांचे प्राण आणि मालमत्ता वाचविताना कर्तव्यावर प्राण गमावलेल्या अग्निशमन जवानाच्या कुटुंबाला महापालिका सेवेतून आधार मिळाला आहे. स्थानक अधिकारी सागर शिंदे यांच्या पत्नी माधुरी शिंदे यांना ठाणे महापालिकेच्या सेवेत अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घेण्यात आले. महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्या हस्ते खासदार नरेश म्हस्के यांच्या उपस्थितीत त्यांना नियुक्तिपत्र प्रदान करण्यात आले.
गावदेवी भाजी मार्केट येथे २१ मे २०२६ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत अग्निशमन दलाचे स्थानक अधिकारी सागर शिंदे आणि आरक्षक काळू गाडेकर यांचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला होता. या दोन्ही कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.
त्यानुसार महापौरांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला यश येऊन सागर शिंदे यांच्या पत्नी माधुरी यांना नियुक्तिपत्र देण्यात आले. यापूर्वी आरक्षक काळू गाडेकर यांचा मुलगा तेजस यालाही दुर्घटनेनंतर महिनाभरात महापालिका सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. त्यामुळे दोन्ही कुटुंबांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळाला आहे.
या वेळी शिवसेना गटनेते पवन कदम, नगरसेवक दिलीप बारटक्के, संजय वाघुले, नारायण पवार, अतिरिक्त आयुक्त मेजर डॉ. नितीन राठोड, उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे, कार्मिक अधिकारी दयानंद गुंडप आणि मुख्य अग्निशमन अधिकारी गिरीष झळके उपस्थित होते.
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