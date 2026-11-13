मढ -मार्वे रोडवर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी
छठपूजेनिमित्त १५ नोव्हेंबरपासून वाहतुकीवर निर्बंध
मालाड, ता. १३ (बातमीदार) : छठपूजेनिमित्त मालाड पश्चिमेतील मार्वे बीच आणि अक्सा बीच येथे १५ व १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही समुद्रकिनाऱ्यांवर सुमारे ५० ते ६० हजार भाविक उपस्थित राहण्याचा अंदाज असून, गर्दीचे नियंत्रण आणि वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मढ -मार्वे रोडवर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी लागू केली आहे.
कांदिवली वाहतूक विभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या बाफ हिरा जंक्शन ते अक्सा बीच या मार्गावर १५ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजल्यापासून ते १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या अवजड मालवाहू वाहनांना प्रवेश बंद राहणार आहे, मात्र लहान आणि खासगी वाहनांची वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे.
या निर्बंधातून पोलिस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका तसेच दूध, भाजीपाला, फळे, बेकरी उत्पादने आणि पेट्रोल, डिझेल व एलपीजीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे.
पश्चिम उपनगराचे वाहतूक पोलिस उपायुक्त अजीत बोऱ्हाडे यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. वाहनचालकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायदा १९८८ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
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