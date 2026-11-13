ठाण्यात दोन घरफोडीच्या घटना

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : शहरातील उथळसर आणि सावरकरनगर परिसरात घरफोडी व चोरीच्या दोन घटना उघडकीस आल्या आहेत. चोरट्यांनी रोख रकमेसह मोबाईल आणि लॅपटॉप असा एकूण तीन लाख ५२ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी राबोडी आणि वर्तकनगर पोलिस ठाण्यांत चोरट्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सावरकरनगरमधील एका घटनेतील संशयित चोरटा इमारतीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
उथळसर येथील यासीन चाळीत राहणारे सामू तिवारी यांच्या खोलीचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी दोन लाख ६२ हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. १० नोव्हेंबरला पहाटे साडेचार ते सकाळी दहा या वेळेत ही घटना घडली. तिवारी यांनी भाजीपाल्याच्या व्यवसायातून जमा झालेली रक्कम एका बॅगेत ठेवली होती. चोरट्यांनी ही बॅग पळवून नेली. याप्रकरणी राबोडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरी घटना सावरकरनगर येथील सोमनाथ प्लाझा इमारतीत घडली. येथून लॅपटॉपसह तीन महागडे मोबाईल आणि २० हजार रुपयांची रोकड असा एकूण ९० हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला. १२ नोव्हेंबरला सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला. इमारतीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात एक संशयित व्यक्ती दिसून आली आहे. याप्रकरणी वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, दोन्ही घटनांचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
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