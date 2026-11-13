खावडा-४ सी प्रकल्पाचा मोबदला सरकारच्या निकषांनुसारच

भिवंडी, ता. १३ (वार्ताहर) : गुजरात ते पडघादरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या खावडा-४ सी वीज पारेषण प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतजमिनींचा मोबदला सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसारच दिला जात असल्याचा दावा कंपनी प्रशासनाने केला आहे. स्थानिक प्रशासनाने सध्याच्या बाजारभावानुसार मोबदल्याचे दर निश्चित केले असून, भविष्यात सरकारच्या नियमांनुसार मोबदल्याचे नवे दर लागू झाल्यास त्यांची अंमलबजावणी करण्यास कंपनी कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खावडा-४ सी प्रकल्पामुळे भिवंडी तालुक्यातील बाधित जमिनींच्या मोबदल्याचे दर निश्चित किंवा त्यात बदल करण्याचा वैधानिक अधिकार वीज पारेषण कंपनीला नाही. महाराष्ट्रात वीज पारेषण सुविधांचे जाळे विस्तारण्याचे काम सुरू असताना बाधित होणाऱ्या जमीनमालकांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याचे निकष समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या प्रक्रियेत जमिनीचा वापर, बाधित क्षेत्रफळ आणि संबंधित मूल्यांकन निकषांचा विचार केला जातो. वीज पारेषण प्रकल्पांमुळे बाधित जमिनींच्या मोबदल्याचे नियमन सक्षम स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशांनुसार केले जाते. त्यानुसार भिवंडीतील बाधित जमिनींसाठी प्रतिचौरस मीटर ३,३०० रुपये मोबदला दर अंतिम करण्यात आला आहे. कंपनी मोबदल्याचे दर निश्चित करत नाही किंवा त्यात बदलही करत नाही. सक्षम प्राधिकरणाने कायदेशीररीत्या निश्चित केलेल्या दरांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कंपनी पार पाडत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, जमिनीच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त उभ्या पिकांचे, फळझाडांचे आणि अन्य झाडांचे नुकसान याची भरपाई संबंधित शासकीय विभागांच्या प्रचलित धोरणांनुसार स्वतंत्र दिली जात असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.
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