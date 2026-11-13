वाढीव वीज बिलांविरोधात महिलांचा मोर्चा

वाढीव वीजबिलांविरोधात महिलांचा मोर्चा
जनवादी महिला संघटनेचे आंदोलन; महावितरण अधिकाऱ्यांना निवेदन
कासा, ता. १३ (बातमीदार) : अवाजवी आणि वाढीव वीजबिलांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचे आर्थिक गणित कोलमडत असल्याच्या निषेधार्थ जनवादी महिला संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी (ता. १३) महावितरण कार्यालयावर महिलांचा मोर्चा काढण्यात आला. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील कष्टकरी कुटुंबांना वाढीव बिलांचा आर्थिक भार सहन करणे कठीण होत असल्याने महिलांनी एकत्र येत प्रशासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले.
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक वीजग्राहकांना अपेक्षेपेक्षा अधिक रकमेची बिले येत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना ही बिले भरणे जिकिरीचे ठरत असून, घरखर्चाचे नियोजनही विस्कळित होत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील कष्टकरी कुटुंबांना या वाढीव बिलांचा मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची भूमिका आंदोलक महिलांनी मांडली.
मोर्चादरम्यान चुकीची आणि अवाजवी वीजबिले तातडीने दुरुस्त करावीत, बिलांमधील त्रुटींची सखोल चौकशी करावी, ग्राहकांना योग्य आकारणीची बिले द्यावीत आणि तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. वीज ही प्रत्येक कुटुंबाची मूलभूत गरज असल्याने ग्राहकांना परवडणारी बिले मिळणे आवश्यक असल्याचेही महिलांनी स्पष्ट केले.
या मोर्चात जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या कॉ. लहानी दौडा, निलीमा माळी, लता घोरखना, रुपी राठोड यांच्यासह परिसरातील महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चानंतर डहाणू महावितरण कार्यालयातील अधिकारी गणेश दंडगव्हाळ यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
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