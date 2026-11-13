स्वच्छतेत नवी मुंबई देशात अव्वल
महापालिका मुख्यालयाबाहेर जल्लोष; सफाई कंत्राटदारांचा ढोल-ताशांचा गजर
नवी मुंबई, ता. १३ : स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये नवी मुंबई पालिकेने देशातील ४,७०० हून अधिक शहरांमधून पहिला क्रमांक पटकावून ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. या यशाचा आनंद महापालिकेच्या स्थानिक सफाई कंत्राटदारांनी महापालिका मुख्यालयाबाहेर ढोल-ताशांच्या गजरात, फटाक्यांची आतषबाजी करून आणि एकमेकांना मिठाई भरवून साजरा केला.
यादरम्यान कंत्राटदारांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक केले. तसेच महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत, महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे, आमदार मंदा म्हात्रे, माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक, शहर अभियंता शिरीश आरदवाड आणि स्वच्छता विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष आभार मानले. या वेळी भावना व्यक्त करताना कंत्राटदारांनी सांगितले, की १४ वर्षांच्या वनवासानंतर प्रभू श्रीराम अयोध्येत परतल्यावर जशी दिवाळी साजरी झाली तशीच दिवाळी आज आमच्यासाठी साजरी होत आहे. सिडको काळापासून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी आणि ठेकेदारांनी हे शहर आपले मानून प्रामाणिकपणे साफसफाई व नागरी कामे केली, त्या कष्टाचे हे फळ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुढेही अव्वल स्थान टिकवण्याचा निर्धार
दशरथ भगत यांनी सुरू केलेली सुधारित अंगण योजना, रोजची स्वच्छता राखणारे सफाई कामगार, स्वच्छता दूत, महापालिका प्रशासन आणि जागरूक नागरिकांच्या एकत्रित सहकार्यामुळे हे यश शक्य झाले आहे. भविष्यातही स्वच्छतेच्या कामात सातत्य आणि गुणवत्ता राखून नवी मुंबईचा हा पहिला क्रमांक कायम ठेवण्याचा निर्धार कंत्राटदारांनी या वेळी व्यक्त केला.
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