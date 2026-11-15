समान नागरी कायद्याबाबत २१, २२ नोव्हेंबरला जनसुनावणी

तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : समान नागरी कायद्याबाबत (यूसीसी) नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी कोकण विभागात २१ व २२ नोव्हेंबरला कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथील आयुक्त कार्यालयात विभागीय स्तरावर जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. जनसुनावणीत संबंधित गट, संस्था यांचे प्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी निर्धारित दिवशी व वेळेत उपस्थित राहून आपली मते मांडावीत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी केले आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती महाराष्ट्रात महसूल विभागनिहाय जनसुनावणीसाठी भेट देणार आहे. या जनसुनावणीच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, सहजीवन (लिव्ह-इन) नातेसंबंध, भरण-पोषण, पालकत्व, वारसाहक्क व उत्तराधिकारी हक्क या विषयांबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यात येणार आहेत.
सुनावणीचे नियोजन जिल्हानिहाय करण्यात आले असून, यात २१ नोव्हेंबरला मुंबई शहर सकाळी ११ ते दुपारी १२, मुंबई उपनगर दुपारी १२.३० ते १.३०, पालघर दुपारी ३ ते ४ आणि सिंधुदुर्ग दुपारी ४.३० ते ५.३० या वेळेत जनसुनावणी होईल. तसेच २२ नोव्हेंबरला ठाणे सकाळी ११ ते दुपारी १२, रायगड दुपारी १२.३० ते १.३० आणि रत्नागिरी दुपारी ३ ते ४ या वेळेत होईल. जनसुनावणीसाठी नागरिकांनी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात किंवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निर्धारित वेळेच्या एक तास आधी समक्ष उपस्थित राहावे.
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