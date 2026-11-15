वृक्षतोडीच्या निषेधार्थ संविधान कट्ट्यावर प्रतीकात्मक शोकसभा

वृक्षतोडीविरोधात संविधान कट्ट्यावर शोकसभा
पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांचा संकल्प
पनवेल, ता. १५ (बातमीदार) : विकासाच्या नावाखाली राज्याच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीविरोधात खांदा कॉलनीत नागरिकांनी प्रतीकात्मक शोकसभा घेऊन निषेध नोंदविला. संविधान कट्टा गट, संविधानप्रेमी नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी सेक्टर १३ येथील संविधान कट्ट्यावर या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचा ठाम संदेश देण्यात आला.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करून सभेची सुरुवात झाली. या वेळी सुभाष बसवेकर, वैभव म्हात्रे, कविता वाघमारे, नागेश हिरवे, प्रफुल्ल सपकाळ आणि महेंद्र नाईक यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. भीमाशंकर, कर्जत यांसह राज्यातील विविध भागांत होत असलेल्या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असून, जैवविविधता आणि वन्यजीवांचे अधिवास धोक्यात येत असल्याची चिंता वक्त्यांनी व्यक्त केली.
विकासाच्या नावाखाली होणारी अनिर्बंध वृक्षतोड ही केवळ झाडांची हानी नसून भावी पिढ्यांच्या नैसर्गिक हक्कांवर घाला आहे. निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षसंवर्धनाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर नागरिकांनी एकजूट दाखवून लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने आवाज उठवावा, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
या प्रतीकात्मक शोकसभेतून वृक्षतोडीविरोधात शांततापूर्ण निषेध नोंदविण्यात आला. तसेच वृक्षसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सामूहिक संकल्प करण्यात आला. पर्यावरण जपण्याची जबाबदारी केवळ संघटनांची नसून प्रत्येक नागरिकाची आहे, असा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
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