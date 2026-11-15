दिवाळीच्या घरकामावेळी दागिन्यांची ‘सफाई’

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : दिवाळीच्या सणानिमित्त घरकामासाठी ऑनलाइन ॲपवरून बोलावलेल्या महिलेनेच घरातील सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला मारल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. वागळे इस्टेट परिसरातील एका सोसायटीत घडलेल्या या प्रकारात आठ लाख ७६ हजारांचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले आहेत. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
सोहम भोईर (वय २५) हे रामचंद्रनगर येथील देव अशोका सोसायटीत कुटुंबासह राहतात. दिवाळीनिमित्त ६ नोव्हेंबर रोजी वडिलांनी सरकारी बँकेच्या पाचपाखाडी शाखेतील लॉकरमधून दागिने घरी आणले होते. नेहमीची घरकाम करणारी महिला सुट्टीवर असल्याने कुटुंबीयांनी ऑनलाइन ॲपच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या महिलांना घरकामासाठी बोलावले होते. ९ नोव्हेंबर रोजी सोहम यांनी स्वतःचे सोन्याचे दागिने बेडरूममधील कपाटाच्या ड्रॉवरवर ठेवले होते. ११ नोव्हेंबर रोजी भाऊबीजेनिमित्त दागिने घालण्यासाठी शोध घेतला असता ते गायब असल्याचे आढळले.
१० नोव्हेंबर रोजी ॲपवरून एका महिलेला घरकामासाठी बोलावण्यात आले होते. तिने हॉल, बेडरूम आणि स्वयंपाकघराची साफसफाई केली होती. घराचा दरवाजा उघडा असल्याने याच संधीचा फायदा घेऊन तिने दागिने चोरले असावेत, असा संशय कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे. चोरीला गेलेल्या दागिन्यांमध्ये ५३ ग्रॅमचे ब्रेसलेट, १५ ग्रॅमची चेन आणि पाच ग्रॅमची अंगठी यांचा समावेश आहे.
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