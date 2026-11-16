परराज्यांतील मटार, गाजरांची एपीएमसीत चलती

वाशी, ता. १६ (बातमीदार) : नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भाजीपाला बाजारात आज (ता. १६) राज्यासह परराज्यांतून शेतीमालाची आवक वाढली आहे. फ्लॉवर आणि कोबीचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले आहेत, तर आवक घटल्याने काकडी आणि भेंडीच्या भावात तेजी कायम आहे. बाजारात मटार (वाटाणा) आणि गाजराची मोठी आवक सुरू झाली असून, मटारची १,९६० क्विंटल, तर गाजराची १,८३७ क्विंटल नोंद झाली आहे.
सोमवारच्या (ता. १६) बाजारभावानुसार घाऊक बाजारात वाटाण्याला ५० ते ८० रुपये (सरासरी ६५ रुपये) आणि गाजराला २४ ते ३२ रुपये (सरासरी २८ रुपये) प्रतिकिलो असा भाव मिळाला. उत्पादन वाढल्याने फ्लॉवरची १,२८९ क्विंटल आणि कोबीची १,३७५ क्विंटल आवक झाल्याने फ्लॉवर पाच ते सात रुपये, तर कोबी चार ते सहा रुपये प्रतिकिलो भावाने स्वस्त उपलब्ध आहे. दुसरीकडे, बाजारात काकडी नंबर १ ला ३० ते ३६ रुपये आणि भेंडी नंबर १ ला ३० ते ३६ रुपये प्रतिकिलो असा चढा भाव मिळत आहे. याशिवाय शेवगा शेंग व गवारीला ५० ते ७० रुपये, टोमॅटो नंबर १ ला १२ ते १५ रुपये, हिरवी मिरची ज्वाला ३६ ते ५० रुपये, ढोबळी मिरची २० ते ४० रुपये, तर आल्याला ५० ते १२० रुपये प्रति किलो भाव मिळाला आहे. नाशिक आणि पुणे भागातून कोथिंबीर, मेथी, पालक आणि कांदापातीची आवक नियमित सुरू असल्याने पालेभाज्यांचे व्यवहारही सुरळीत पार पडत आहेत.
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