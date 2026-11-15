बनावट हँड क्लिनरचा साठा जप्त

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : नामांकित कंपनीचे नाव आणि लोगोचा गैरवापर करून बनावट हँड क्लीनरची विक्री करणाऱ्या दुकानावर ठाणे गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने कारवाई केली. चरई येथील जैन ट्रेडर्स या दुकानातून कॉस्बल कंपनीच्या नावाने तयार केलेले ३२ हजार ५०० रुपयांचे १३ हँड क्लीनरचे कॅन जप्त करण्यात आले. याप्रकरणी दुकानदाराकडे चौकशी करण्यात आली असून, बनावट मालाचा पुरवठा करणाऱ्याचे नावही समोर आले आहे.
मुलुंड येथील व्यापारी स्वप्नील कोतुलकर (वय ४२) यांची रबाळे एमआयडीसी परिसरात क्वालिटी हर्बल प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. ही कंपनी आहे. या कंपनीत कॉस्मेटिक उत्पादनांसह हँड क्लीनरची निर्मिती केली जाते. कंपनीच्या नावाने बनावट हँड क्लीनरची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कोतुलकर यांनी २८ ऑक्टोबरला चरई येथील जैन ट्रेडर्समधून ४०० रुपयांना एक कॅन खरेदी केला. त्यावर कंपनीचा लोगो, पत्ता आणि उत्पादन परवाना क्रमांकाचा वापर केल्याचे आढळले. त्यानंतर त्यांनी गुन्हे शाखेकडे तक्रार केली. पोलिसांनी दुकानाची तपासणी केली असता पाच लिटर क्षमतेचे १३ कॅन आढळले. त्यावर बनावट लोगो आणि कंपनीचा परवाना क्रमांक छापण्यात आला होता. पोलिसांनी हा साठा जप्त केला. दुकानदार धनेश मुंथा (४०) याने हा माल चरईतील के. यू. विकम यांच्याकडून खरेदी केल्याचे सांगितले. या बनावट उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीचा नौपाडा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
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